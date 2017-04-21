Трамп о стрельбе в Париже: «Это похоже на очередной теракт»

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со стрельбой в центре Парижа, которую он назвал террористической атакой, передает РИА Новости.

"Прежде всего, хочу выразить соболезнования от лица своей страны народу Франции… Это ужасно! Ужасные вещи происходят сегодня в мире. Похоже на еще одну террористическую атаку", — заявил Трамп.

"Мы должны быть сильны и бдительны – я давно это говорю", — добавил президент.

Ранее стало известно, что на Елисейских полях в Париже произошла перестрелка, в результате которой погибло двое полицейских, еще один получил ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второй, возможно, скрылся.