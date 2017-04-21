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Россия стягивает войска к границе с КНДР видео

 

Россия занялась укреплением 17-километровой границы с Северной Кореей, опасаясь, что США нанесут удар по КНДР, и поток беженцев хлынет на территорию России. Об этом пишет The Daily Mail.

В Сети также появилось видео, на котором три железнодорожных состава, груженые военной техникой, направляются в сторону Приморского края через Хабаровск. Туда также прибывают военные вертолеты и маневры бронетехники.

В пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) назвали движение техники переброской в районы контрольных проверок после зимнего периода обучения и обратно. Однако эксперты усиление присутствия армии на границе с КНДР связывают с возможным корейско-американским конфликтом.

«Это обычная практика, когда соседи дерутся, наша страна укрепляет свои рубежи. Это было всегда и, думаю, так происходит и сегодня, — подчеркнул один из военных экспертов, пожелавших не раскрывать своих имен.

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Россия стягивает войска к границе с КНДР видео
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