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Трамп подтвердил приверженность исполнению "акта Магнитского"

 

Президент США Дональд Трамп направил письмо главам некоторых комитетов конгресса с подтверждением того, что американская администрация по-прежнему привержена выполнению "акта Магнитского".

"Этот отчет, составленный госдепом, казначейством и другими соответствующими департаментами и агентствами исполнительных органов власти, подчеркивает поддержку моей администрации этому важному законодательному акту и ясно заявляет о нашей приверженности его твердому и полному исполнению", — говорится в письме Трампа.

Президент США подчеркнул, что администрация "активно вовлечена в процесс нахождения людей и организаций, к которым может быть применено действие этого акта и собирает доказательства, которые необходимо приложить к соответствующим делам".

США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского".

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