Российские летчики провели ночные учения в Армении

Летчики Южного военного округа (ЮВО) России выполнили ночные полета на ударных и транспортных вертолетах в темное время суток на военной базе в Армении, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев, передает РИА Новости.

"Экипажи ударных Ми-24 и транспортных вертолетов Ми-8МТШ соединения армейской авиации из состава российской авиационной военной базы Эребуни Южного военного округа, дислоцированной в Армении, приступили к выполнению учебных полетов в темное время суток. В ходе летного тактического учения летчики отрабатывают задачи по огневому прикрытию и поддержке мотострелковых подразделений военной базы", — отметил Астафьев.

Он добавил, что в ходе учений летчики и борттехники пройдут аттестацию. По словам Астафьева, военнослужащие должны будут сдать более 50 нормативов по обнаружению и распознаванию объектов в воздухе, подвижных и неподвижных наземных целей, бронетехники, а также низколетящих низкоскоростных самолетов, включая беспилотные летательные аппараты условного противника.

"Летные тактические учения с летчиками армейской авиации авиабазы Эребуни в Закавказье проводятся в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения. В учении принимают участие более 100 военнослужащих летного и инженерно-технического состава и около 50 единиц специальной военной и авиационной техники", — уточнил Астафьев.