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Brexit могут отменить Заявление главы Европарламента

 

Президент Европарламента Антонио Таяни заявил, что процессу выхода Великобритании из ЕС можно дать задний ход, если на предстоящих досрочных парламентских выборах британцы выберут новое правительство, пишет газета Guardian.

Летом 2016 года британцы проголосовали за выход из Евросоюза. Процедура Brexit стартовала 29 марта, когда Тереза Мэй официально уведомила руководство ЕС о начале реализации статьи 50 Лиссабонского договора, и должна завершиться в конце марта 2019-го.

"Если Великобритания после выборов захочет отозвать (статью 50), процедура будет очень простой", — заявил Таяни в интервью газете.

"Если Великобритания захотела бы остаться, это было бы на пользу всем. Я был бы очень рад", — добавил он.

В среду британский парламент поддержал предложение премьера Терезы Мэй провести 8 июня всеобщие досрочные выборы. Мэй считает, что это поможет сплотить страну перед предстоящими переговорами с ЕС по Brexit.

Последние опросы показывают рост популярности правящей партии консерваторов, которую представляет Тереза Мэй.

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