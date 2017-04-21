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Игроков «Боруссии» хотел взорвать россиянин

 

Генеральная прокуратура ФРГ сообщила о задержании выходца из России, подозреваемого в совершении атаки на игроков ФК «Боруссия». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис главного государственного обвинителя.

По версии следствия, мотивом преступления, которое правоохранительные органы изначально квалифицировали как теракт, стала жажда наживы.

Полиция установила, что 28-летний Сергей В., имеющий гражданство и России, и Германии, перед совершением нападения купил через интернет опцион на 15 тысяч акций клуба, потратив 78 тысяч евро. В случае значительного падения стоимости акций он таким образом мог получить до 4 миллионов евро.

Подозреваемый, как установили следователи, остановился в той же гостинице, что и игроки команды. Он забронировал номера на разные даты — 9-13 апреля, а также 16-20 апреля. На тот момент еще не была проведена жеребьевка следующего раунда Лиги чемпионов и было не ясно, когда именно «Боруссия» будет проводить домашний матч.

Три начиненных поражающими элементами взрывных устройства подозреваемый расположил в кустах по пути предполагаемого следования автобуса. Все они были приведены в действие отдельными дистанционными взрывателями.

11 апреля рядом с клубным автобусом дортмундцев, перевозившим команду на стадион «Сигнал Идуна Парк», произошел взрыв. Полиция сочла произошедшее целенаправленной атакой на «Боруссию». Встреча с «Монако», запланированная на эту дату, была перенесена.

В результате взрыва пострадали два человека. Футболист Марк Бартра получил порезы и перелом руки, один из полицейских — акустическую травму.

Возле места взрывов были обнаружены три записки. В одной из них упоминается канцлер Ангела Меркель. Главу немецкого правительства обвинили в том, что «ее «Торнадо» летают над землей халифата». Второе послание указывает на причастность к произошедшему антифашистов. В третьей записке содержится требование закрыть используемую американцами военную базу Рамштайн.

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