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Всемирный банк прогнозирует снижение инфляции в Азербайджане

 

Всемирный банк (ВБ) ожидает в 2017 году замедление среднегодовой инфляции в Азербайджане до 5%, отмечается в обновленном отчете банка Azerbaijan Partnership Program Snapshot, передает Интерфакс.

По итогам 2016 года среднегодовая инфляция в Азербайджане составила 12,6%.

«Инфляция замедлится в связи с ограниченной ликвидностью на рынке и будет колебаться на уровне 5% в год», - говорится в отчете.

Согласно отчету, азербайджанскую экономику в 2017 году, вероятно, ждет еще один год рецессии, несмотря на ожидающееся восстановление цен на нефть.

«Это связано с тем, что роста добычи нефти не ожидается, а на ненефтяной сектор продолжат влиять сокращение государством своих расходов и тяжелая ситуация в банковском секторе. Рост ненефтяного сектора будет оставаться слабым, так как государство намерено продолжать придерживаться жесткой позиции в фискальной и монетарной политике для обеспечения макроэкономической стабильности. Тем временем ожидается заметное улучшение фискальной позиции в 2017-2019 годах в результате пересмотра бюджетных расходов», - говорится в отчете.

ВБ не считает текущие условия благоприятными для существенного снижения уровня бедности в стране.

«Несмотря на то, что недавние попытки сократить социальные расходы должны облегчить жизнь бедных слоев населения, ограниченный рост частного сектора может оказать на нее негативное влияние. Риски для экономического роста и сокращения бедности остаются высокими», - сказано в отчете.

Аналитики ВБ отмечают, что немедленный вызов для государства – это минимизация воздействия запланированной бюджетной консолидации на экономический рост и социально-направленные расходы.

«Другой предстоящий вызов – восстановить доверие населения и инвесторов, что требует смелых реформ по оздоровлению банковского сектора, улучшению бизнес-среды», - сказано в отчете.

Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует рост ВВП на уровне 1%, среднегодовую инфляцию – 7,3%.

В 2016 году спад ВВП Азербайджана составил 3,8%.

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