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Минналогов списало долги 70 тысяч человек

 

В течение первого квартала 2017 года объем налоговой задолженности в госбюджет Азербайджана сократился на 392,7 миллиона манатов, сообщает Минналогов.

Как отмечается в сообщении министерства, опубликованном в пятницу на его сайте, если по состоянию на 1 января 2017 года сумма задолженности 39 880 налогоплательщиков составляла 1490,37 миллиона манатов, то на 1 апреля задолженность 41 352 налогоплательщиков составила 1 016,626 миллиона манатов.

В течение первого квартала года у 35 542 налогоплательщиков появились новые долги на 251,086 миллиона долларов, а у 34 070 налогоплательщиков ликвидирована задолженность на 643,831 миллиона манатов.

Согласно закону "О регулировании налоговой задолженности на 1 января 2017 года", долги 69 329 налогоплательщиков на 728,083 миллиона манатов были безоговорочно списаны.

Помимо этого, в соответствии с законом, у 4 428 налогоплательщиков списаны финансовые санкции, накопившиеся по состоянию на 1 января 2017 года, на 13,761 миллиона манатов взамен осуществленных в течение января-марта выплат на 8,013 миллиона манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 января 2017 года подписал указ о применении закона "О регулировании налоговой задолженности налогоплательщиков на 1 января 2017 года", предусматривающего списание части налоговой задолженности физических и юридических лиц, в том числе банков и небанковских кредитных организаций.

Закон подразумевает также списание налоговых задолженностей (процентных долгов и финансовых санкций), по которым было принято судебное решение о принудительном погашении, но которые еще не были погашены на 1 января 2017 года.

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