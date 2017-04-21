Украинский оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром» находится на финальной стадии разработки. Об этом заявил генеральный конструктор КБ «Южное» Александр Дегтярев, передает gazeta.ua.

Дальность полета составляет от 250 до 450 км.

«На предприятии занимаемся разработкой и отладкой семи проектов для нужд украинской армии, среди которых оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром». Он на стадии завершения. Также в работе проекты по высокоточным крылатым ракетам наземного и корабельного базирования, две системы ПВО с радиусом надежного поражения цели до 150 километров с перспективой 200-250 километров. Занимаемся модернизацией ракетных систем залпового огня», — сказал Дегтярев.

Испытания «Грома» должны проводить в Украине. Для испытательного полигона ищут место. Интерес к этому комплексу большой, потому что он является аналогом российского ОТРК «Искандер». Согласно планируемым тактико-техническим характеристикам ОТРК «Гром», полет ракеты может происходить не только по прогнозируемой баллистической траектории, но и по аэробаллистической. При такой траектории ракета делает непредсказуемые «скачки», уклоняясь от средств ПВО противника. Вес боевого блока одноступенчатой ракеты проектируется массой 480 кг.

Известно, что к ОТРК «Гром» проявляет интерес и Азербайджан, который планирует приобрести этот комплекс в ответ на поставки российских «Искандеров» Армении. Баку работает над оснащением вооруженных сил ракетами средней и малой дальности. Интерес к украинскому «Грому» — составная часть этой стратегии. Азербайджан сотрудничает с конструкторским бюро «Южное», и военные эксперты считают, что после окончания испытаний ОТРК «Гром» одним из первых заказчиков этих ракет станет именно Азербайджан.