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Армянский историк: «Ереван принудят вернуть территории вокруг Карабаха»

 

При совпадении турецких и российских интересов Армению принудят вернуть территории вокруг Карабаха. Об этом на встрече с журналистами 21 апреля заявил историк Геворк Язычян, передает Новости-Армения.

По его словам, эти интересы могут совпадать в вопросе вступления Азербайджана в ЕАЭС и даже ОДКБ, в вопросе нефти.

«Если «Турецкий поток» будет воплощен в жизнь, у России будет больше ожиданий от Турции. А нам нечего дать России. Они нас уже не учитывают, мы не фактор для них»,  отметил Язычян.

«В первую очередь, в карабахском вопросе нас принудят уступить территории. Взамен на это Россия, наверное, получит что-то от Азербайджана, например, вступление в Евразийский экономический союз»,  добавил армянский историк.

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