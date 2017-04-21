Армянский историк: «Ереван принудят вернуть территории вокруг Карабаха»

При совпадении турецких и российских интересов Армению принудят вернуть территории вокруг Карабаха. Об этом на встрече с журналистами 21 апреля заявил историк Геворк Язычян, передает Новости-Армения.

По его словам, эти интересы могут совпадать в вопросе вступления Азербайджана в ЕАЭС и даже ОДКБ, в вопросе нефти.

«Если «Турецкий поток» будет воплощен в жизнь, у России будет больше ожиданий от Турции. А нам нечего дать России. Они нас уже не учитывают, мы не фактор для них», — отметил Язычян.

«В первую очередь, в карабахском вопросе нас принудят уступить территории. Взамен на это Россия, наверное, получит что-то от Азербайджана, например, вступление в Евразийский экономический союз», — добавил армянский историк.