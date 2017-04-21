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Азербайджанским войскам приказали быть готовыми к активным боям фото

 

В прифронтовой зоне проведено расширенное заседание коллегии Министерства обороны с участием руководящего состава министерства, командиров объединений, соединений, их заместителей, начальников военно-учебных заведений, а также других должностных лиц, посвященное боевой и морально-психологической подготовке, а также итогам состоявшихся широкомасштабных учений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Подведя итоги учений, министр обороны Закир Гасанов отметил, что все цели и задачи, поставленные на учениях, проводимых согласно утвержденному Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым плану, были успешно достигнуты и выполнены.

Говоря о текущей обстановке в прифронтовой зоне, министр обороны дал конкретные указания командирам соединений, расположенных на переднем крае обороны, быть постоянно готовыми к самым активным боям, не давать ни минуты передышки противнику, держать под постоянным контролем его деятельность, заранее и решительно пресекать любые действия врага с нанесением ему максимально серьезных потерь.

По итогам заседания коллегии приняты соответствующие решения по обсуждаемым вопросам.

 

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