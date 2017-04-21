Назарбаев об Астане: «Лицо города помыли, а задница дырявая»

Казахстанским властям следует внимательно изучить вопросы населения и перспективы развития Астаны, считает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает Infromburo.
В ходе совещания глава государства раскритиковал ветхое жилье в столице.
«Следует активизировать работу по сносу ветхого жилья, по законным строениям. Посмотрите, как у нас выглядит центр города. Вот смотрите — центр города, а там, с той стороны — Театр оперы знаменитый наш, еще другие места есть. О чем мы говорим? Вот туда туристы пойдут, сфотографируют, покажут по всему миру. Лицо города помыли, а задница дырявая», — заявил президент Казахстана.