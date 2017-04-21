Как удалось установить haqqin.az, задержанным по линии Интерпола в Тбилиси бизнесменом является руководитель компании Azkomp Галиб Ибрагимов.

Он был объявлен в международный розыск в 2015 году по обвинению в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

Компания Azkomp в 2012 году выиграла тендеры на поставку компьютерного оборудования в несколько министерств и госучреждений Азербайджана. В последующий период название компании Azkomp в открытых источниках не упоминается.

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Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью департамента центральной криминальной полиции и тбилисского Интерпола МВД задержали в Тбилиси гражданина Азербайджана Г.И. (полное имя не раскрывается – ред.), 1961 года рождения, который в ноябре 2015 года был объявлен бакинским Интерполом в розыск на международном уровне по красному циркуляру.

Как сообщает МВД Грузии, Г.И. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 213.2.2 УК Азербайджана, что подразумевает уклонение от уплаты налогов в крупном размере.

По информации ведомства, в данный момент в отношении задержанного лица проводятся предусмотренные законом доэкстрадиционные процедуры.