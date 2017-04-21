В России напали на приемную ФСБ

На приемную управления ФСБ в Хабаровске совершено нападение, сообщают российские СМИ.
Погибли посетитель и сотрудник ФСБ, нападавший уничтожен, заявили представители ЦОС ФСБ.
На приемную управления ФСБ в Хабаровске совершено нападение, сообщают российские СМИ.
Погибли посетитель и сотрудник ФСБ, нападавший уничтожен, заявили представители ЦОС ФСБ.
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