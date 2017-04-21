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Искали в Азербайджане, а поймали в Петербурге

 

Во Всеволожском районе Ленинградской области задержан азербайджанец, которого ищут полицейские на родине, сообщили агентству 47news в правоохранительных органах, передает haqqin.az.

Около двух часов ночи 21 апреля на посту ДПС на Мурманском шоссе был задержан 37-летний водитель из Азербайджана, зарегистрированный в Петербурге.

При проверке документов выяснилось, что он находится в розыске по обвинению в разбое на территории Азербайджана, совершенном в декабре минувшего года. На родине мужчине определена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Азербайджанец был доставлен в отдел полиции, о его задержании сообщено полиции в Азербайджане.

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