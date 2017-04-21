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Завтра в Баку будет ветрено

 

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью местами возможна изморось, будет слабый туман. Порывистый юго-западный ветер днем сменится на северо-западный. Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-9°, днем 14-18° тепла, в Баку ночью 7-9°, днем 15-17° тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 мм до 766 мм ртутного столба, относительная влажность ночью  70-80%, днем  45-55%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, значительное колебание атмосферного давления на Абшеронском полуострове 22-23 апреля, смена сильного ветра хазри гилаваром 23 апреля плохо повлияет на состояние метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых районах будет туман, днем местами ожидаются грозы, кратковременные дожди. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 5-10° тепла, днем 20-25° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем 11-16° тепла.

С 22 по 25 апреля на территории республики будет ветрено, 24 апреля в некоторых районах ожидаются грозы, дожди. Местами выпадет град, в горных районах  снег.

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