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Израильский министр: «Мы будем добиваться экстрадиции Лапшина»

Автор: Отдел информации 

Израиль будет добиваться отбывания наказания блогером Александром Лапшиным, который находится под следствием в Азербайджане, на родине, заявила в беседе с журналистами министр юстиции Израиля Аелет Шакед по итогам своего визита в Москву.

«Мы предпринимали усилия и продолжаем их предпринимать, чтобы помочь Лапшину, который одновременно гражданин и России, и Израиля. Если он будет осужден в Азербайджане, мы будем добиваться того, чтобы свое наказание он отбывал в Израиле»,  сказала Шакед.

Александр Лапшин был задержан 16 декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана, так как включен в «черный список» за посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан. Тем не менее, в июне 2015 года блогер сознательно въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту благодаря разнице правил правописания в документах.

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