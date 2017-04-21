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Председатель комитета: «В Баку будут построены 245 высоток»

 

Госкомитет по градостроительству и архитектуре принимает участие в исполнении решения Кабинета министров о сносе в Баку старых и аварийных домов и строительстве на их месте новых, отвечающих современным стандартам, осуществляет согласование документов территориального планирования, представленных соответствующим органом исполнительной власти, передает АПА.

Об этом в интервью газете İnşaatçı (официальное издание структуры  ред.) сказал председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Аббас Алескеров.

«По настоящее время комитетом согласованы 60 из 80 документов территориального планирования. Это означает 245 многоэтажных жилых зданий, или 25 000 квартир площадью в 2,6 млн квадратных метров.

Уже начаты работы по сносу и переселению жильцов. Если этот предусмотренный на пять лет крупный строительный проект продолжится нынешними темпами, то будет успешно реализован»,  сказал Аббас Алескеров.

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