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Обвиняемого по делу о золоте советника Зии Мамедова выпустили на свободу Haqqin.az из зала суда

Автор: Инара Рафиггызы 

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился процесс по громкому делу бывшего инспектора Государственной автомобильной транспортной службы Ровшана Ахмедова, обвиняемого в краже ювелирных изделий стоимостью 800 тысяч манатов. Драгоценности принадлежали Чингизу Бахшиеву, бывшему советнику экс-министра транспорта Зии Мамедова.

На сегодняшнем заседании выступил государственный обвинитель, который потребовал приговорить Ровшана Ахмедова к 10 годам лишения свободы.

Затем выступил адвокат обвиняемого Адам Мамедов, который попросил оправдать своего подзащитного, мотивировав это тем, что в материалах уголовного дела нет фотографий ювелирных изделий, нет сведение о том, что это были за изделия и каков был их вес.

«Мой подзащитный отвергает эти абсурдные обвинения. Чингиз Бахшиев обратился к правоохранительным органам только через дав месяца, после того, как его дочь сказала, что свертки с золотом слишком легкие. В суде не была доказана вина моего подзащитного. Я прошу оправдать Ровшана Ахмедова и освободить его в зале суда», - сказал адвокат.

Затем выступила другой адвокат обвиняемого Улькер Юсифова, которая сказала, что суд не может вынести приговор, основываясь на домыслах потерпевшего и попросила суд оправдать своего подзащитного.

Затем с последним словом выступил сам Ровшан Ахмедов, который сказал, что ни в чем не виноват и попросил оправдать его.

Суд, после совещания, вынес вердикт, согласно которому Ровшан Ахмедов был оправдан и освобожден из-под стражи в зале суда. 

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