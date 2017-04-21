Сотни протестующих окружили здание правительства Армении

У здания правительства Армении царит напряженная ситуация, сообщает Новости-Армения. Здесь собрались сотни граждан, зарабатывающих на жизнь на ярмарках Еревана.

Они требуют разрешить им работать в прежнем режиме. По словам работников ярмарок, налоговые инспекторы их просто терроризируют. Последние, как отмечают участники акции, требуют от них предоставления сведений о том, что они покупают и продают.

Инспекторы, создавая атмосферу страха на ярмарках, заставляют работников ярмарок, чтобы у них были свои бухгалтеры.

Участники акции требуют встречи с премьер-министром Армении.