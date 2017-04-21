Погиб армянский контрактник

21 апреля в одной из воинских частей города Вайк Вайоцдзорской области Армении погиб военнослужащий-контрактник Нарек Исилов, 1986 года рождения, сообщают армянские СМИ.
Информацию о гибели военнослужащего подтвердил пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
По предварительным данным, Н.Исилов получил смертельное огнестрельное ранение, выстрел был произведен в результате нарушения младшим сержантом правил обращения с оружием при чистке закрепленного за ним автомата.
Возбуждено уголовное дело.