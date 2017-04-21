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Муса Панахов снова назначен замминистра

 

Муса Панахов назначен заместителем министра транспорта, связи и высоких технологий. В связи с этим президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение, сообщает АПА.

Отметим, что в целях усовершенствования структуры государственного управления в Азербайджанской Республике, а также приведения государственной политики и регулирования в сферах транспорта, связи и высоких технологий в соответствие с велением времени и повышения их эффективности 13 февраля президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объединении Министерства транспорта и Министерства связи и высоких технологий и создании на их основе Министерства транспорта, связи и высоких технологий.

Рамин Гулузаде был назначен министром транспорта, связи и высоких технологий.

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