Муса Панахов снова назначен замминистра

Муса Панахов назначен заместителем министра транспорта, связи и высоких технологий. В связи с этим президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение, сообщает АПА.
Отметим, что в целях усовершенствования структуры государственного управления в Азербайджанской Республике, а также приведения государственной политики и регулирования в сферах транспорта, связи и высоких технологий в соответствие с велением времени и повышения их эффективности 13 февраля президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объединении Министерства транспорта и Министерства связи и высоких технологий и создании на их основе Министерства транспорта, связи и высоких технологий.
Рамин Гулузаде был назначен министром транспорта, связи и высоких технологий.