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Асад: «Россия компенсировала потери наших ПВО»

 

Потери сирийских ПВО были частично компенсированы Россией качественным вооружением и системами, но этого пока недостаточно, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости.

«Конечно, русские через их поддержку сирийской армии частично компенсировали эти потери качественным вооружением и системами ПВО, но этого недостаточно, когда вы говорите о всей стране. На восстановление всей системы ПВО требуется очень много времени», — сказал Асад.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявлял, что на вооружении армии Сирии есть эффективные зенитные ракетные комплексы С-200, «Бук» и другие системы.

В 2015 году в Сирию была доставлена новейшая зенитная ракетная система С-400, в 2016 году в Тартус были переброшены батареи российской зенитной ракетной системы С-300.

По словам Конашенкова, российская система ПВО в Сирии организована по принципу объектового прикрытия: ракетные системы ПВО С-400 и «Панцирь» прикрывают российскую авиагруппу на аэродроме Хмеймим, еще одна развернутая в Сирии группировка ПВО С-300 и «Панцирь» защищает пункт материально-технического обеспечения российского ВМФ в Тартусе.

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