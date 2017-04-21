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Миллиардер Ильхам Рагимов выбрал в жены товузскую певичку

 

Однокурсник президента России Владимира Путина миллиардер Ильхам Рагимов (более известный как «Ильхам Путинка») помирился с певицей Рухи (Рухия Алиева), которая, как утверждается, родила ему двоих сыновей.

Кроме того, Ильхам Рагимов признал отцовство над детьми, поместил детей в дорогой детский сад и купил каждому квартиру в центре Баку. Самой Рухи миллионер в знак примирения подарил автомобиль марки Lexus последней модели.

Однако дочери Ильхама Рагимова от предыдущего брака, опасаясь, что новоявленные наследники в будущем смогут претендовать на наследство отца, выступают категорически против этого.

История взаимоотношений Ильхама Рагимова с певичкой Рухи, о которых пишет портал Baku.WS, может лечь в основу сценария очередной индийской мелодрамы.

Несколько лет назад все СМИ писали о том, что после нескольких лет совместной жизни с Ильхамом Рагимовым Рухи объявила о том, что миллионер является отцом ее двоих сыновей. Однако сразу после этого Ильхам Рагимов порвал все отношения с певицей и официально развелся с ней.

Тогда же ряд СМИ, близких к Ильхаму Рагимову, писал о том, что миллионер не является отцом этих детей и что на самом деле Ильхам Рагимов давно потерял способность иметь детей. Ильхам Рагимов и Рухи обращались к врачам с этой целью, но тщетно. Таким образом утверждалось, что Рухи, будучи замужем за Ильхамом Рагимовым, забеременела от другого мужчины.

Сама Рухи во всех своих интервью журналистам заявляла, что отцом ее детей был именно Ильхам Рагимов. Дети родились в одной из турецких клиник, их назвали Мухаммед и Гасан. Не случайно, что отца Ильхама Рагимова звали Мухаммедгасаном.

С тех пор прошло довольно много времени, и таинственная история с детьми Ильхама Рагимова сошла со страниц СМИ. Но похоже, что история получила новый оборот. Как только детям Рухи исполнилось шесть лет, Ильхам Рагимов решил помириться с ней и даже признал свое отцовство над детьми.

Рухи, как и Ильхам Рагимов, родилась в Товузе. Она моложе своего экс-супруга на 26 лет. Роман с молодой певичкой, ее таинственная беременность могли плохо сказаться на репутации Ильхама Рагимова. Возможно, это и стало причиной тогдашнего расставания «Ильхама Путинки» и Рухи.

Но что же произошло такого, что вынудило Ильхама Рагимова вернуться к Рухи и принять ее детей? По информации того же издания, один из родственников Ильхама Рагимова встретил Рухи и сфотографировал ее детей. Снимки вскоре оказались у Ильхама Рагимова и буквально выдавили у него скупую мужскую слезу – так они были похожи на него. Можно ли верить в эту драматическую историю или нет, судить читателям. Но, так или иначе, Ильхам Рагимов и Рухи помирились.

Правда, от этого не в восторге дочери Ильхама Рагимова, которые считали себя единственными наследницами его многомиллионного состояния. Думается, эта история, скорее всего, будет иметь продолжение.

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