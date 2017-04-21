В Берлине отказались отдавать акт о независимости Литвы

Президент Федерального архива Германии Михаэль Холлманн отказался передавать Литве акт о независимости прибалтийской республики, датированный 1918 годом. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает портал Delfi.

«Отделить оригинальный документ от его контекста и передать Литве — это может стать прецедентом, который вызовет непредусмотренные последствия для общепризнанных основных принципов работы архивов и историков», — объяснил такое решение Холлманн.

Вместе с тем, по его словам, Берлин может предоставить Вильнюсу документ на временное хранение на годовщину провозглашения независимости страны. В конце марта литовское правительство попросило ФРГ подарить акт по случаю столетия суверенитета республики, передавал Delfi.