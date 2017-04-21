В Ираке освободили членов катарской правящей династии

Группа заложников из 26 человек, в состав которой входят представители катарской правящей семьи, была освобождена после 16 месяцев в плену в Ираке. Об этом сообщает Associated Press.

Этому событию предшествовали продолжавшиеся более года переговоры. За пленников был выплачен выкуп в размере нескольких миллионов долларов.

В настоящее время все бывшие заложники находятся под защитой МВД Ирака, они будут переправлены в свои страны в ближайшее время.

Членов семьи эмира Катара, а также граждан других стран увезли в неизвестном направлении из охотничьего лагеря в пустыне на юге Ирака в декабре 2015 года. Ответственность за похищение не взяла на себя ни одна из действующих в регионе группировок.