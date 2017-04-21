При нападении на отделение ФСБ погиб гражданин Азербайджана?

При нападении на отделение ФСБ в Хабаровском крае предположительно погиб гражданин Азербайджана.

Напомним, нападение произошло в 17:02 по местному времени (10:02 мск). В приемную управления ФСБ по Хабаровскому краю вошел вооруженный мужчина и открыл огонь. В результате погибли два человека: сотрудник ФСБ и посетитель. Еще один человек получил ранения, рассказали в ФСБ, уточнив, что погибший посетитель — гражданин одной из стран СНГ.

Примечательно, что вместе с погибшим «гражданином одной из стран СНГ» был убит переводчик с азербайджанского и сотрудник отдела по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом Яков Хасанов.

Это дает основание предполагать, что погибшим посетителем является гражданин Азербайджана. Вместе с тем российские СМИ пока не распространили имена жертв нападения.