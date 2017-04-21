Подписаться на уведомления
 

Федрезерв США снова оштрафовал Deutsche Bank

 

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции Центробанка страны, вновь оштрафовала Deutsche Bank, на этот раз на $156,6 млн, за нарушение правил обмена иностранной валюты и принципа Волкера, предположив, что банк не смог выполнить условий закона Додда-Франка.

Правило Волкера ограничивает возможность работающих в США банков участвовать в операциях с ценными бумагами на свои собственные средства, сообщает «Вести Экономика».

В заявлении ФРС говорится, что регулятор обнаружил недостатки в надзоре и внутреннем контроле над валютными трейдерами, которые покупают и продают доллары США и иностранную валюту для собственных счетов организации и для клиентов.

Регулятор также считает, что Deutsche Bank не выявил и не прекратил практику использования трейдерами сетевых чатов для общения с конкурентами по поводу своих торговых позиций. Банк после обращения ФРС обязался усилить надзор за валютными трейдерами, а также выразил удовлетворение урегулированием претензий со стороны ФРС.

В январе стало известно, что Deutsche Bank выплатит США $7,2 млрд, чтобы урегулировать судебное разбирательство, которое касается обвинений германского банка в манипуляциях на рынке ценных бумаг перед финансовым кризисом 2008 года.

531 просмотров


Старости
Война, которой не будет
Война, которой не будет размышления публициста
Наша погода
Сегодня 16° / 11°
22 Апр 14° / 7°
23 Апр 17° / 12°
24 Апр 15° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8242 AZN
1 RUB   =   0.0303 AZN

Новостная лента

Массовая драка в Гянджинском университете: ранен студент
Аллахшукюр Пашазаде на переговорах с грузинским премьером фото
Азербайджан и Турция начинают совместные военные учения фото; видео
Турция экспортировала в Азербайджан тысячи саженцев деревьев
Объявлено имя звезды, которая даст концерт в первый день «Формулы-1» в Баку
В ЮАР в автокатастрофе погибли 17 школьников
Азербайджан выступил против принятия Косово в ВТО
Под председательством Мехрибан Алиевой состоялось заседание оргкомитета Исламиады фото
Федрезерв США снова оштрафовал Deutsche Bank
При нападении на отделение ФСБ погиб гражданин Азербайджана?
В Ираке освободили членов катарской правящей династии
Европарламент проведет дебаты по Турции и Венгрии
В Берлине отказались отдавать акт о независимости Литвы
Миллиардер Ильхам Рагимов выбрал в жены товузскую певичку
Нефть снова дорожает
Асад: «Россия компенсировала потери наших ПВО»
Муса Панахов снова назначен замминистра
Погиб армянский контрактник
Евросоюз не исключает отмену визового режима с Азербайджаном
Сотни протестующих окружили здание правительства Армении
Обвиняемого по делу о золоте советника Зии Мамедова выпустили на свободу Haqqin.az из зала суда
Путин созвал Совбез
«Это же не спецорганы – это банда» Haqqin.az из зала суда
Председатель комитета: «В Баку будут построены 245 высоток»
Лавров организует встречу Мамедъярова и Налбандяна
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться