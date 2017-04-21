Федрезерв США снова оштрафовал Deutsche Bank

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции Центробанка страны, вновь оштрафовала Deutsche Bank, на этот раз на $156,6 млн, за нарушение правил обмена иностранной валюты и принципа Волкера, предположив, что банк не смог выполнить условий закона Додда-Франка.

Правило Волкера ограничивает возможность работающих в США банков участвовать в операциях с ценными бумагами на свои собственные средства, сообщает «Вести Экономика».

В заявлении ФРС говорится, что регулятор обнаружил недостатки в надзоре и внутреннем контроле над валютными трейдерами, которые покупают и продают доллары США и иностранную валюту для собственных счетов организации и для клиентов.

Регулятор также считает, что Deutsche Bank не выявил и не прекратил практику использования трейдерами сетевых чатов для общения с конкурентами по поводу своих торговых позиций. Банк после обращения ФРС обязался усилить надзор за валютными трейдерами, а также выразил удовлетворение урегулированием претензий со стороны ФРС.

В январе стало известно, что Deutsche Bank выплатит США $7,2 млрд, чтобы урегулировать судебное разбирательство, которое касается обвинений германского банка в манипуляциях на рынке ценных бумаг перед финансовым кризисом 2008 года.