Под председательством первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой прошло заключительное заседание оргкомитета IV Игр исламской солидарности, сообщает АзерТАдж.
«До официального открытия IV Игр исламской солидарности остается меньше месяца, и сегодня мы проводим заключительное заседание организационного комитета.
Мы должны быть уверены в том, что наша столица полностью готова к открытию и проведению Игр, приняты все необходимые меры, предприняты шаги, план мероприятий по проведению соревнований и охватывающий все направления выполняется всеми ответственными структурами», — сказала Мехрибан Алиева.