Азербайджан выступил против принятия Косово в ВТО

В Вене проходит конференция руководителей таможенных служб Европейского региона Всемирной таможенной организации.
Как сообщили АПА в пресс-службе Государственного таможенного комитета, на мероприятии Азербайджан представляет делегация во главе с председателем ГТК Айдыном Алиевым.
На конференции А.Алиев прокомментировал вопрос принятия Косово во Всемирную таможенную организацию.
А.Алиев еще раз довел до внимания, что Азербайджан тоже столкнулся с проблемой территориальной неприкосновенности и считает недопустимым обсуждение политических вопросов в таможенной организации.
Было отмечено, что Азербайджан не признает независимость Косово и одностороннее провозглашение независимости противоречит международному праву.
Вопрос, связанный с Косово, был обсужден в 2012 году, было принято решение об отклонении членства Косово во Всемирной таможенной организации. В связи с этим азербайджанская сторона не считает целесообразным вновь выносить вопрос о членстве на обсуждение.