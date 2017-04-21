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Азербайджан выступил против принятия Косово в ВТО

 

В Вене проходит конференция руководителей таможенных служб Европейского региона Всемирной таможенной организации.

Как сообщили АПА в пресс-службе Государственного таможенного комитета, на мероприятии Азербайджан представляет делегация во главе с председателем ГТК Айдыном Алиевым.

На конференции А.Алиев прокомментировал вопрос принятия Косово во Всемирную таможенную организацию.

А.Алиев еще раз довел до внимания, что Азербайджан тоже столкнулся с проблемой территориальной неприкосновенности и считает недопустимым обсуждение политических вопросов в таможенной организации.

Было отмечено, что Азербайджан не признает независимость Косово и одностороннее провозглашение независимости противоречит международному праву.

Вопрос, связанный с Косово, был обсужден в 2012 году, было принято решение об отклонении членства Косово во Всемирной таможенной организации. В связи с этим азербайджанская сторона не считает целесообразным вновь выносить вопрос о членстве на обсуждение.

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