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Турция экспортировала в Азербайджан тысячи саженцев деревьев

 

Турция экспортировала в Азербайджан 300 саженцев лиственницы высотой три метра, говорится в пятницу в сообщении Министерства лесного хозяйства и водных ресурсов Турции.

Экспортируя саженцы деревьев в Азербайджан, Турция совершила первый шаг по выходу на соответствующий сегмент международного рынка, сказал министр лесного хозяйства и водных ресурсов Турции Вейсель Эроглу, слова которого приводятся в сообщении.

До конца года Турция планирует экспортировать еще 500 саженцев.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Турцией в первом квартале 2017 года достиг почти 553 миллиона долларов, из которых на экспорт в Турцию пришлось 308,7 миллиона долларов.

За год товарооборот между двумя странами вырос более чем вдвое. При этом за тот же период экспорт в Турцию вырос в 5,2 раза.

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