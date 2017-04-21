Турция экспортировала в Азербайджан тысячи саженцев деревьев

Турция экспортировала в Азербайджан 300 саженцев лиственницы высотой три метра, говорится в пятницу в сообщении Министерства лесного хозяйства и водных ресурсов Турции.

Экспортируя саженцы деревьев в Азербайджан, Турция совершила первый шаг по выходу на соответствующий сегмент международного рынка, сказал министр лесного хозяйства и водных ресурсов Турции Вейсель Эроглу, слова которого приводятся в сообщении.

До конца года Турция планирует экспортировать еще 500 саженцев.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Турцией в первом квартале 2017 года достиг почти 553 миллиона долларов, из которых на экспорт в Турцию пришлось 308,7 миллиона долларов.

За год товарооборот между двумя странами вырос более чем вдвое. При этом за тот же период экспорт в Турцию вырос в 5,2 раза.