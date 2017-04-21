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Азербайджан и Турция начинают совместные военные учения фото; видео

 

В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией, с 1 по 5 мая будут проведены совместные тактические учения с боевыми стрельбами Вооруженных сил двух стран, сообщает официальный сайт Минобороны Азербайджана.

На одной из военно-воздушных баз состоялась торжественная церемония встречи личного состава Вооруженных сил Турции, который примет участие в учениях.

Турецких военнослужащих встретили офицер воинского объединения полковник Мунасиб Бабаев и военный атташе Турции в Азербайджане бригадный генерал Зафер Оджак.

Основной целью учений является улучшение координации посредством проведения обмена опытом между Вооруженными силами Азербайджана и Турции, а также достижение взаимодействия военных подразделений обеих стран с помощью совместных планирований штабов, повышения готовности и способностей подразделений проводить операции.

На совместные учения будут привлечены бронетехника, артиллерийские установки и минометы, боевые и транспортные вертолеты Военно-воздушных сил, а также подразделения противовоздушной обороны и зенитно-ракетные подразделения, оснащенные современными оборонительными комплексами с целью защиты группировок с воздуха.

В ходе подготовительного периода запланировано проведение ряда культурно-массовых мероприятий для турецких военных.

 

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