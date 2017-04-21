Находящийся с визитом в Грузии председатель Управления мусульман Кавказа, шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде встретился с премьер-министром страны Георгием Квирикашвили, передает АПА.

В ходе беседы А.Пашазаде отметил, что на протяжении долгих лет находится в дружеских отношениях с Патриархом всея Грузии Илией II.

В ходе встречи А.Пашазаде предложил провести в Грузии международную конференцию на тему солидарности исламской и христианской религий.

Г. Квирикашвили отметил, что данная тема актуальна, и сказал, что поддержит конференцию. Премьер-министр отметил, что в решении религиозных проблем в Грузии и Азербайджане большую роль сыграл А.Пашазаде.

В ходе беседы также были обсуждены конфликты в регионе.