Как сообщил haqqin.az глава пресс-службы Азербайджанского технологического университета Расим Алиев, информация о том, что в университете произошла массовая драка, не соответствует действительности.

По словам Р.Алиева, инцидент произошел за пределами территории вуза, и в нем действительно ножевое ранение получил студент Азербайджанского технологического университета.

* * * 19:14

В Гяндже студент Азербайджанского технологического университета был ранен ножом неизвестным лицом в ходе массовой драки, которая произошла перед зданием университета, сообщает Report.

Пострадавший доставлен в Гянджинскую городскую больницу скорой помощи. В больнице он был прооперирован и помещен в отделение реанимации. Его состояние расценивается как тяжелое.

Выясняются обстоятельства, при которых произошел инцидент, и личность преступника, нанесшего студенту ножевое ранение.