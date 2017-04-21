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Ранен студент Гянджинского университета обновлено 20:40

 

Как сообщил haqqin.az глава пресс-службы Азербайджанского технологического университета Расим Алиев, информация о том, что в университете произошла массовая драка, не соответствует действительности.

По словам Р.Алиева, инцидент произошел за пределами территории вуза, и в нем действительно ножевое ранение получил студент Азербайджанского технологического университета.

*  *  * 19:14

В Гяндже студент Азербайджанского технологического университета был ранен ножом неизвестным лицом в ходе массовой драки, которая произошла перед зданием университета, сообщает Report.

Пострадавший доставлен в Гянджинскую городскую больницу скорой помощи. В больнице он был прооперирован и помещен в отделение реанимации. Его состояние расценивается как тяжелое.

Выясняются обстоятельства, при которых произошел инцидент, и личность преступника, нанесшего студенту ножевое ранение.

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