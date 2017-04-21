Истребитель ВВС США рухнул в море

Палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet с авианосца "Карл Винсон" потерпел крушение в море Сулавеси в Юго-Восточной Азии, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Седьмого флота ВМС США.

Крушение произошло, когда самолет из второй палубной эскадрильи приближался к авианосцу. Отмечается, что это был "обычный полет". Инцидент сейчас расследуется.

Пилот благополучно катапультировался в море, где его подобрал спасательный вертолет. Травм у летчика не обнаружилось.

Авианосная группа во главе с "Карлом Винсоном" направляется к Корейскому полуострову на фоне серьезной напряженности из-за ядерных и ракетных испытаний КНДР.