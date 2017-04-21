Визит главы российской дипломатии Сергея Лаврова в Абхазию вызвал массу откликов в масс-медиа Южного Кавказа, от восторженных до откровенно враждебных. Как обычно и бывает в подобных случаях, у местных любителей геополитических фантазий появился прекрасный шанс поведать массовой аудитории о своих розовых мечтах, «осях», «коридорах» и прочих проектах. Которые красиво выглядят на презентациях, но мало что имеют с суровой реальностью, а уж тем более – с действительными тенденциями в мировой экономике.

Впрочем, об этом чуть ниже, поскольку прежде всего хотелось бы заострить внимание на отчетливо прозвучавшие в ходе визита главного российского дипломата «армянские мотивы», в частности, поднятую тему о возобновлении железнодорожного транзита российских товаров в через Абхазию и Грузию в Армению.

Поиск российской дипломатией преференций для Еревана внешне выглядит вполне логично, поскольку именно он сегодня остался, по сути, единственной «опорной точкой» Москвы на Южном Кавказе. Российско-грузинские отношения сегодня откровенно зашли в тупик, выхода из которого в среднесрочной перспективе не предвидится. Баку проводит совершенно самостоятельную политику, весьма искусно лавируя между рифами слишком уж тесного сближения с кем-либо из системных «тяжеловесов», будь то Россия или Турция, Иран или США. Москву эта самостоятельность зачастую раздражает, но поделать с ней она ничего не может, поскольку рычагов давления на Азербайджан у нее практически нет.

Словом, перед нами совершенно логическое завершение всех рефлекторных подергиваний, интриг и амбиций новейшей российской внешней политики на Южном Кавказе – утрата своего влияния в этом регионе. А в качестве утешительного приза – рассказы о том, что «отношения союзничества и стратегического партнерства между Россией и Арменией к 25-летнему юбилею установления дипломатических отношений приобрели действительно всеохватывающий характер», - о чем заявил в начале нынешнего месяца Сергей Лавров.

Большинство российских политиков и экспертов, что примечательно, вполне отчетливо понимают реальную «ценность» такого союзника, как Ереван. Но их голоса слабо слышны в российском политическом поле как минимум, по двум причинам. Во-первых, из-за особенностей мифологизированного менталитета: «они же христиане», «они же столько страданий испытали от мусульман», «они гораздо ближе нам в социокультурном плане, чем те же азербайджанцы». Во-вторых, из-за чрезвычайной активности «армянского лобби», стремительно расширяющего свое влияние уже не только в Москве, но уже и в самых отдаленных регионах России. Вполне, кстати, ожидаемо – сначала армянские диаспоры в российских регионах приобретали экономический вес, а сейчас они конвертируют свои бизнес-позиции в вес политический.

В итоге – хотя я прекрасно понимаю всю рискованность любой исторической аналогий - по ряду позиций Армения стала для России своеобразной «Сербией XXI века», той самой «Сербией», выгоды от союза с которой весьма призрачны, а вот обременения, в том числе и внешнеполитические – вполне реальны.

Опережая возбуждение критиков после прочтения предыдущих абзацев, хотел бы заметить – не спешите записывать меня в армянофобы. Поскольку автору, являющемуся убежденным интернационалистом, совершенно безразлична этническая принадлежность каждого отдельного человека, один из многочисленных факторов при анализе тех или иных поведенческих мотивов, не более. Но в масштабах многонационального государства нарушение баланса интересов этнических групп в пользу одной из них всегда оборачивается серьезными издержками. Подчеркиваю – всегда и в любом многонациональном государстве.

Что же касается столь сложного и «пестрого» региона как Южный Кавказ, то здесь преференции Москвы только для одного государства при конфликтных отношениях с другим и прохладных с третьим выглядят сущей иррациональностью и грубейшей ошибкой.

Правда, во всей этой «армянской истории» современной российской дипломатии есть и поводы для оптимизма. Прежде всего, даже при кризисном (на 30,32%) обвале 2016 года, товарооборот между Москвой и Баку составил без малого 2 миллиарда долларов. Между Москвой и Ереваном, при росте за этот же период на 6,19% – 1,3 миллиарда.

При этом доля Армении во внешнеторговом обороте России в 2016 году составила 0,2855% против 0,2390% в 2015 году. По доле в российском товарообороте в 2016 году Армения заняла 51 место (в 2015 году – 54 место). Доля же Азербайджана во внешнеторговом обороте России в 2016 году составила 0,4178% против 0,5329% в 2015 году. По доле в российском товарообороте в 2016 году Азербайджан занял 44 место (в 2015 году – 35 место).

Есть и еще один аспект двухсторонних отношений – военно-техническое сотрудничество. Хотя степень военной интеграции между РФ и Арменией в некоторой степени выше, чем у России с Азербайджаном, Москва активно развивает ВТС и с Баку. В период 2010–2014 годов общая сумма контрактов в этой сфере составила почти четыре миллиарда долларов (два дивизиона зенитных ракетных систем С-300 ПМУ-2, нескольких батарей зенитных ракетных комплексов «Тор-2МЭ», танки Т-90С, БМП-3, САУ «Мста-С», дивизионы тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, реактивные системы залпового огня «Смерч», а также около 100 боевых и транспортных вертолетов). А ноябре прошлого года оборонные ведомства двух стран подписали план сотрудничества на 2017 год, предусматривающий ВТС.

То есть, перед нами достаточно двойственная картина. С одной стороны – есть активность «армянского лобби», громкие политические декларации и прожекты. С другой – для российского бизнеса и ВПК Азербайджан представляется более перспективным партнером, чем Армения. А с учетом того, что южнокавказское направление внешней политики для Кремля сейчас не является приоритетом, то «погоду» в отношениях с этим регионом будут формировать интересы российских предпринимателей и военно-промышленного комплекса. Что на перспективу может обернуться для Еревана не слишком приятными сюрпризами. Хотя, разумеется, на количестве армяно-российских заверений в дружбе и партнерстве это не скажется. Такая вот диалектика…

«Армянские мотивы» в нынешней внешней политике Кремля звучат порой весьма громко. Это уже обернулось для Москвы осложнениями в отношениях с Анкарой и продолжает создавать определенные проблемы в отношениях с Баку. Но эти «мотивы» все больше вступают в противоречие даже не столько с интересами России – кто их четко формулировал, эти интересы на том же Южном Кавказе – сколько с насущными потребностями российского бизнеса. Поэтому Еревану не стоит сильно обольщаться. Партнерство в убыток одной из сторон существовать может. Но – не долго. Поэтому суетливые хлопоты Лаврова об интересах Армении – политическая поза, не более.