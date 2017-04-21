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Владимир Сокор: Азербайджанский проект вне конкуренции эксклюзив

Автор: Отдел экономики 

Прогнозы на начало в 2017 году первой фазы эксплуатации египетского газового месторождения «Зохр» на Средиземном море не оправдались. Итальянская Eni не приступила к обещанному бурению на этом крупном газовом месторождении. Отметим, что зохрское газовое месторождение обладает запасами порядка 850 млрд кубометров газа.

газовое месторождение "Зохр"

Планировалось, что в 2016 году Eni приступ к бурению, а в 2017 году начнется эксплуатация месторождения. В Средиземном море, но в территориальных водах Израиля так же открыты три газовых месторождения «Тамар», «Далит» и «Левиафан» с общим объемом запасов около 680 млрд кубометров газа.

Средиземноморские газовые месторождения считались потенциальными конкурентами проекта экспорта азербайджанского газа в Европу - «Южный газовый коридор». Как сообщил haqqin.az старший аналитик фонда Джеймстаун (США) Владимир Сокор, у Египта и Израиля нет никаких шансов экспорта газа в Европу.

«Такой трубопровод был бы слишком дорогим и рискованным с точки зрения безопасности. Я не верю, что в обозримом будущем станет возможным экспорт газа на европейские рынки из «Зохра» и израильских месторождений», - сказал ученый.

По его мнению, на фоне отказа от реализации российско-турецкого «Турецкого потока», у азербайджанского проекта экспорта газа в Европу нет никаких конкурентов.

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