Несмотря на историческую обиду на Турцию, якобы сто лет назад учинившую геноцид над своим армянским населением, нынешняя Армения всячески пытается с ней отношения.

Турецкие предприниматели в принципе, тоже не прочь восстановить экономические связи, но политическое руководство страны вряд ли это одобрит. Но похоже, определенные шаги по налаживанию мостов все же предпринимаются. Во всяком случае турецкая авиакомпания Pegasus заявила, что начнет выполнять рейсы из Стамбула в Ереван.

Чтобы представить радость армянских граждан, нужно знать, что они – в отличие турок – в массовом порядке посещают соседнюю страну, всеми правдами и неправдами устраиваются там на работу, в крайнем случае, занимаются челночным бизнесом – возят из Турции ширпотреб на продажу. И прямой путь из Стамбула в Ереван и обратно очень этому способствует.

Между прочим, Pegasus – не первая турецкая авиакомпания, которая будет осуществлять полеты в Ереван. Туда уже четыре раза в неделю летает Atlasjet.

В сторону сближения с Арменией Турция осуществляет и иные действия. Некоторое время назад именно Турция приступила к работам по разминированию турецко-армянской границы. По некоторым сведениям, то же самое предпринималось на некоторых участках границ с Арменией и Ираном еще в 2014 году.

Не меньше чем в Армении, приветствуются подобные шаги в России. Гава МИД этой страны Сергей Лавров в интервью журналу Regional Post — Caucasus заявил, что Москва готова содействовать переговорам Еревана и Анкары, если они начнутся, конечно, и считает, что давно надо было открыть армяно-турецкую границу.

«Это, без сомнения, пойдет на пользу региону в целом», - уверяет российский дипломат.

Но далеко не все в Турции согласны с этим. Политический обозреватель турецкой газеты Haber-Turk Шюкран Паккан считает, что в ближайшее время от Турции не стоит ждать серьезного сближения с Арменией. Именно такое мнение он выразил haqqin.az.

«Азербайджан для Турции имеет важное значение, поэтому без учета его интересов Анкара не предпримет в этом направлении никаких шагов. Насколько я знаю, Армения несколько раз в последнее время делала попытки начать переговоры с турецкой стороной о нормализации отношений. Не исключаю, что, открытие новых авиарейсов, зачистка от мин армяно-турецкой границы связаны именно с этим, однако повторюсь, что Анкара без учета интересов Азербайджана не предпримет в этом направлении никаких активных действий.

Что касается моего личного мнения, то уверен: соседям надлежит жить в мире, а значит нужно нормализовать отношения и с армянской стороной», - сказа Паккан.

Не исключает восстановления турецко-армянских отношений и президент экспертного центра «Континентальный Университет» Оливье Ведрин. По крайней мере Европа и Россия в этом заинтересованы, убежден он.

«Считаю, что после выборов во Франции в Европе вновь вернутся к этому вопросу. Нам нужны стабильные соседи и, конечно, в интересах Франции, чтобы Турция и Армения наконец восстановили свои отношения», - отметил Ведрин.

Российский политолог Кирилл Бенедиктов полностью разделяет это мнение, подчеркивая, что нормализация армяно-турецких отношений в интересах Москвы. Более того, он уверен, что на ожидающейся встрече Эрдогана с Трампом этой теме обязательно уделят внимание.

«24 апреля Трамп выступит с ежегодным посланием к армянской диаспоре, и из этой речи будет известно, какую позицию он занимает по армяно-турецким отношениям», - полагает он.

Парадокс, но в самой Армении не особо верят в налаживание в обозримом будущем отношений с Турцией. Директору Института востоковедения Академии наук Армении тюркологу Рубену Сафрастяну открытие армяно-турецкой границы представляется нереальным.

«Не вижу для этого никаких предпосылок. Что изменилось, чтобы Турция пошла на деблокаду Армении? Ничего! Такие информационные взбросы часто происходят на каналах турецких СМИ, но это не соответствует действительности», – не сомневается Р. Сафрастян.

Между тем Фонд имени Гранта Динка организует в Турции бесплатные поездки туристов в Армению. По заверениям Фонда, этой программой уже воспользовались и побывали в Армении 340 граждан Турции.