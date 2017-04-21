Устроенная правительством встряска финансового рынка даст положительные результаты уже в текущем году. Общий тренд на оздоровление банковского сектора вошел в стадию селективного отбора. Так, Cаspian Devеlopment Bank вошел в состав более сильного Atabank. Новый объединенный банк будет работать под брендом AtaBank, процесс консолидации займет не более 3 месяцев. Об этом, как передает haqqin.az, на встрече с журналистами сообщил председатель правления Atabank Даянат Гулиев.

По его словам, никаких проволочек в работе Atabank не будет, наоборот, клиенты почувствуют довольно серьезную реорганизацию этой финансовой структуры. «Объединение усилит устойчивость, расширит объем услуг и позволит увеличить инвестиции в различные сферы экономики. На сегодняшний день активы банка составляют 500 млн манатов, депозитный портфель 300 млн, кредитный портфель 400 млн. Это седьмой показатель среди всех банков страны», отметил Гулиев.

Учитывая неудачные опыты объединения банков в прошлом, для проведения слияния Cаspian Devеlopment Bank и Ata Bank привлечены специалисты, владеющие навыками консолидации банков на постсоветском пространстве. Процедуру будет осуществлять компания Pricewaterhouse Coopers.

Представитель этой компании Мовлан Пашаев отметил, что такие процессы сопряжены с решением важных вопросов, касающихся финансов, кадров, налогов, оценки активов и пр. По его словам, в конечном счете после консолидации банк должен предоставлять еще более качественные услуги.

По мнению члена правления Палаты по надзору за финансовым рынком Имрана Мамедова, самое важное в объединении банков - это повышение финансовой устойчивости и налаживание эффективной банковской работы.