Подписаться на уведомления
 

AtaBank выходит вперед эксклюзив

Автор: Отдел экономики 

Устроенная правительством встряска финансового рынка даст положительные результаты уже в текущем году. Общий тренд на оздоровление банковского сектора вошел в стадию селективного отбора. Так, Cаspian Devеlopment Bank вошел в состав более сильного Atabank. Новый объединенный банк будет работать под брендом AtaBank, процесс консолидации займет не более 3 месяцев. Об этом, как передает haqqin.az, на встрече с журналистами сообщил председатель правления Atabank Даянат Гулиев.

Даянят Гулиев

По его словам, никаких проволочек в работе Atabank не будет, наоборот, клиенты почувствуют довольно серьезную реорганизацию этой финансовой структуры. «Объединение усилит устойчивость, расширит объем услуг и позволит увеличить инвестиции в различные сферы экономики. На сегодняшний день активы банка составляют 500 млн манатов, депозитный портфель 300 млн, кредитный портфель 400 млн. Это седьмой показатель среди всех банков страны», отметил Гулиев.

Учитывая неудачные опыты объединения банков в прошлом, для проведения слияния Cаspian Devеlopment Bank и Ata Bank привлечены специалисты, владеющие навыками консолидации банков на постсоветском пространстве. Процедуру будет осуществлять компания Pricewaterhouse Coopers.

Представитель этой компании Мовлан Пашаев отметил, что такие процессы сопряжены с решением важных вопросов, касающихся финансов, кадров, налогов, оценки активов и пр. По его словам, в конечном счете после консолидации банк должен предоставлять еще более качественные услуги.

По мнению члена правления Палаты по надзору за финансовым рынком Имрана Мамедова, самое важное в объединении банков - это повышение финансовой устойчивости и налаживание эффективной банковской работы.

1016 просмотров


Старости
Война, которой не будет
Война, которой не будет размышления публициста
Наша погода
Сегодня 16° / 12°
22 Апр 14° / 7°
23 Апр 17° / 12°
24 Апр 15° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8242 AZN
1 RUB   =   0.0303 AZN

Новостная лента

ВВС Израиля нанесли ракетный удар по армии Асада
Китайские самолеты перестали летать в КНДР
Сына депутата Госдумы приговорили в США к 27 годам тюрьмы
Министр Фазиль Мамедов решил проблему на месте эксклюзив
Быть ли новой войне на Балканах? комментарий Юрия Шевцова
В Азербайджане нашли следы украинской коррупции - эксклюзив
Азербайджанцы против запрета на курение исследование Globaldata
Соратники о проармянской позиции Марин Ле Пен эксклюзив
Азербайджан, влюбленный в Израиль они о нас
И Грузия меняет Конституцию: президент станет "английской королевой" haqqin.az из Тбилиси
Генсек ООН провел первую встречу с Трампом
Дзюдоисты и депутаты в честь полковника-шехида наш спецреп
В Молдове стихия: страну завалило снегом haqqin.az из Кишинева
При атаке талибов на военную базу погибли 50 человек
AtaBank выходит вперед эксклюзив
Турецкие самолеты полетят в Ереван мнения и оценки
Владимир Сокор: Азербайджанский проект вне конкуренции эксклюзив
Армянские мотивы во внешней политике России: насколько это серьезно? наша аналитика
"Плачущий ангел" ЦРУ следит за людьми при помощи телевизора Публикация WikiLeaks
Мехрибан Алиева: «Президент держит под контролем подготовку к Исламиаде» фото; обновлено 21:40
В Северной Корее заявили о готовности к "тотальной" войне
Истребитель ВВС США рухнул в море
Азербайджанский пограничник погиб в ДТП фото
Ранен студент Гянджинского университета обновлено 20:40
Аллахшукюр Пашазаде на переговорах с грузинским премьером фото
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться