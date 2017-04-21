Снегопады, накрывшие центр Европы, добрались и до Молдовы. Вторые сутки по всей стране валит сильный снег: нарушено электроснабжение, заблокирована часть автомагистралей, постоянно поступают сообщения об авариях на транспорте, есть пострадавшие. Мобилизованы все спасательные и дорожные службы, в столице республики введено чрезвычайное положение. Руководством Приднестровья, где осадки начались чуть позже, объявлено штормовое предупреждение.

В Молдове периодически случаются похолодания во второй половине весны – небольшие заморозки, короткие снегопады раз в десяток – другой лет. Обычно подобные погодные эксцессы наносят ощутимый вред сельскому хозяйству: скажем, не уродятся абрикосы или что-либо еще. Однако весна 2017 года поразила даже видавших всякие аномалии старожилов. Такого в этих краях не наблюдалось более века.

В ночь на 20 апреля на республику обрушился сильнейший снегопад, а в течение суток к нему добавился сильный штормовой ветер. Температура воздуха приблизилась к нулю градусов по Цельсию, в ряде регионов ударили морозы. Учитывая уже начавшееся цветение плодовых деревьев, можно смело предположить, что молдавские аграрии останутся без фруктов. Наихудшие прогнозы специалисты относят к черешне, вишни и сливе, чуть легче перенесут внезапные холода абрикосы и зерновые культуры. Впрочем, этот ущерб специальная комиссия оценит в скором будущем. Пока же страна несет прямые убытки, в том числе, и в виде разрушений.

Уже утром первого дня снегопадов местные СМИ передали сообщения от дальнобойщиков, застрявших со своим большегрузным транспортом на дорогах страны. Они рассказали о легковых автомобилях, которые вылетели с трассы. Во второй половине дня на юге Молдовы в кювет упал бензовоз. Местные дорожные службы, спасатели и полиция прикладывали немало усилий, чтобы минимизировать заторы, расчищать дороги и извлекать из снежного плена автомобилистов. Тем не менее, есть пострадавшие – число пока не уточняется.

Согласно данным на вечер 20 апреля более 230 населенных пунктов остались без электричества, пострадали жилые и государственные здания. Так, в Кишиневе, с трудом узнаваемом из-за стихии, оказались повреждены крыши трех учебных заведений и ряда домов горожан, а в некоторых квартирах падающие деревья даже выбили окна.

Зеленые насаждения стали одними из главных и невосполнимых жертв снегопада. Всего по республике за первые сутки непогоды уже подсчитан ущерб - не менее, чем пять тысяч деревьев: только в столице на земле лежат около тысячи выкорчеванных стволов. При этом в Кишиневе получили повреждения порядка сотни автомобилей.

Из-за ломающихся веток и самих деревьев, а также вследствие налипания снега при сильном ветре оборваны электрические коммуникации, повалены столбы электросетей. На несколько часов в молдавской столице было практически блокировано троллейбусное сообщение и работа транспорта, который и сейчас движется с трудом.

Столичный градоначальник Дорин Киртоакэ в связи с произошедшим коллапсом заявил: «У нас работы хватит до лета». В соцсетях появилось сообщение, что мэра Киртоакэ застали в центральном парке за уборкой веток на аллеях, над чем кишиневцы, мягко говоря недолюбливающие своего мэра, не преминули посмеяться. Улыбку вызвал и еще один эпизод, растиражированный в соцсетях. Некий горожанин нарядился Дедом Морозом и с удовольствием позировал вместе с прохожими для фотоснимков в центре города. Все же куда больше молдаване постили в этот день кадры с весьма апокалиптическими картинками засыпанных снегом цветочных клумб, обезлюдевших улиц и разрушительных последствий стихии.

К вечеру четверга справиться с последствиями стихии не удалось. В пятницу члены кабмина встретились на специальном заседании правительства для обсуждения плана по выходу из кризисной ситуации. Прогнозы синоптиков обещают мороз до 4 градусов и ветер около 20 метров в секунду. Предположительно снежный циклон к субботе переместится в сторону Одессы, а в Молдове пойдут сильные дожди. Ситуация ухудшается тем, что грядут традиционные поминальные дни, которые молдаване чтят свято и непременно едут из разных концов страны к могилам предков. Снегопад все еще продолжается.