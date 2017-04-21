20 апреля в Баку, во Дворце спорта состоялся международный командный турнир по дзюдо, посвященный памяти шехида, полковника-лейтенанта Рагуфа Оруджева, погибшего во время апрельской войны 2016 года.

Соревнование, в котором участвовали дзюдоисты не старше 21 года из 12 клубов, было организовано Judo Club 2012, входящего в состав Azman Holding.

В турнире приняли участие 10 азербайджанских команд, а также дзюдоисты из Грузии и России. По итогам предварительных соревнований в финал пробились команды Judo Club 2012 и Грузии, которую представляли дзюдоисты из Гори. Бронзовые медали достались дзюдоистам Спортивно-оздоровительного центра «Нефтчи» и России.

До начала финальных поединков состоялась церемония открытия турнира. Перед публикой, полностью заполнившей зал Дворца спорта, выступили начальник отдела спорта Министерства молодежи и спорта Фарид Мансуров, известный тренер Агаяр Ахундзаде, под руководством которого Эльнур Мамедли в 2008 году стал олимпийским чемпионом, депутаты Милли Меджлиса Фуад Мурадов, Адиль Алиев, Хады Раджабли, брат покойного Рагуфа Оруджева Забиль Оруджев, а также глава Azman Holding Ильхам Ахмедов.

«Азербайджан всегда будет помнить своих героев!», - говорили депутаты в своих речах.

«Мы никогда не смиримся с потерями земель, - заявил Фуад Мурадов. – Мы всегда готовы освободить свои территории. Наступит время, и мы будем проводить подобные турниры в Шуше, Ханкенди и Кельбаджаре».

«Рагуф Оруджев – пример для тысяч азербайджанских юношей, - говорит президент Федерации кикбоксинга Азербайджана Адиль Алиев. – Благодарю руководство Федерации дзюдо Азербайджана за то, что оно способствует организации подобных соревнований. Азербайджан – сильное государство, спортивная страна! В апреле прошлого года мы доказали, что способны отвоевать свои земли».

«Если переговоры не дадут результатов, мы всегда готовы отвоевать наши земли кровью», - добавил брат шехида Забиль Оруджев.

После завершения церемонии открытия был исполнен гимн Азербайджана. Затем зрителям были продемонстрированы показательные выступления юных дзюдоистов и видеоролик о Judo Club 2012, который был создан пять лет тому назад Азером Аскеровым – президентом Ассоциации дзюдоистов-ветеранов Азербайджана, победителем чемпионатов мира и Европы среди мастеров и ветеранов. В этом клубе занимаются около 500 дзюдоистов различных возрастов.

После этого на татами были приглашены участники финала. В каждой команде было по семь человек – пять дзюдоистов и две дзюдоистки. В упорнейшей борьбе победу одержала команда Грузии (4:3), в составе которой были достаточно именитые для своего возраста спортсмены. Победители и призеры получили кубки, медали, почетные дипломы и денежные призы.

По завершению церемонии награждения тренер грузинской команды Торнике Энадзе поделился впечатлениями с haqqin.az:

«Соревнование прошло на высоком уровне. Спасибо азербайджанской стороне за приглашение почтить память погибшего военнослужащего и принять участие в турнире. Уровень соперников был достаточно высок, но и мы привезли сюда достаточно сильных дзюдоистов, среди которых были призеры чемпионата Европы и юношеского Олимпийского фестиваля. Однако и им пришлось достаточно тяжело в финале, где мы победили лишь со счетом 4:3. Эти ребята уже не в первый раз приезжают в Баку. Всегда делаем это с радостью».

Рагуф Оруджев родился 12 июля 1972 года в селе Джинли Агдамского района. Воинскую службу начал в 1990 году в Узбекистане в рядах советской армии. Начало боевых действий со стороны армянских сепаратистов побудило его вернуться в родной Агдам, где в феврале 1992 года он вступил в батальон самообороны. Здесь он участвовал в активных боевых действиях, дважды был ранен.

В июне 1993 года в ходе атаки армян на село Джинли погибли мать и дядя Рагуфа. В том же году он поступил в Высшую военную школу в Баку, а в 1995 году получил звание младшего лейтенанта и был назначен командиром разведки в воинской части на Муровдаге.

В 1995 году его разведгруппа, проникнув в тылы врага, взяла в плен трех армян. За свою отвагу Рагуф получил прозвище «Муровский орел». В дальнейшем он продолжал служить в прифронтовой зоне, занимал должности начальника штаба, командира бригады и др.

Рагуф Оруджев погиб 4 апреля 2016 года.