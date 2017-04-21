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И Грузия меняет Конституцию: президент станет "английской королевой" haqqin.az из Тбилиси

Автор: Фридон Дочия, спецкор 

Выборы будут проходить исключительно по партийным спискам, а политические партии лишатся права создавать избирательные блоки. И все это - лишь малая часть радикальных поправок, которые предлагает внести в Конституцию Грузии Государственная конституционная комиссия Грузии по изменению основного закона страны.

парламент Грузии

Поправки только что переданы в парламент, и завтра, 22 апреля, будут поставлены на голосование. Можно не сомневаться, что де-факто новая конституция получит одобрение большинства депутатов, представляющих, как известно, правящую “Грузинскую мечту”. 

По иронии судьбы это историческое событие произойдет в день рождения Ильича, которого нынче не очень чтят в Грузии, вследствие чего она уже прессой единодушно именуется ленинской. Принятие поправок сопровождалось обидами, скандалами, взаимными оскорблениями и в конце концов завершилось коллективным выходом представителей оппозиционных сил, - сообщает haqqin.az. – Таким образом они протестовали против регулярного игнорирования их законодательных инициатив.

Основные изменения в законопроекте касаются стутуса президента страны. По проекту, он должен оставаться главой государства и верховным главнокомандующим страны, однако потеряет право возглавлять Совет национальной безопасности.

президента превращают в "английскую королеву"

Кроме того, большую часть принимаемых решений он должен будет согласовывать с премьер-министром по принципу контрассигнации – двойной подписи на документах. Однако оппозицию и в целом общество возмущает другое - упразднение прямых президентских выборов. Если по действующей модели Конституции президента страны выбирает население страны путем прямого голосования, то в будущем его будут избирать 300 выборщиков из регионов, после чего кандидатуру утвердит парламент.

Представители правящей “Грузинской мечты” заявляют, что их депутация полна решимости провести новую конституцию через парламент. “До конца 2017 года Грузия будет жить по новой конституции!”.

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