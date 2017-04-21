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Азербайджан, влюбленный в Израиль они о нас

Автор: Отдел информации 

«Вы из Израиля?», - радушно спросил меня 50-летний мужчина в Шамахе. И это был не еврей и не человек, который хочет эмигрировать в Израиль. Он только что закончил омовение и готовился к молитве в мечети. Такие мусульмане-сионисты в Азербайджане повсюду», - рассказывает в своей статье «Европа на Кавказе», опубликованной изданием Israel Hayom, журналист Арз Лин, сообщает haqqin.az.

«Я разговорился с компанией школьников, и они вели себя так, будто мы уже давно знакомы. А когда вечером садился в такси, все водители обязательно старались сказать мне, как им нравится Израиль и какая это замечательная страна», - пишет израильский журналист.

Арз Лин несколько раз подчеркивает теплоту и благожелательность, проявляемые азербайджанцами к Израилю и его гражданам. Если проследить развитие отношений между двумя странами, ничего удивительного в этом нет, полагает журналист.

«Азербайджан экспортирует огромное количество нефти в Израиль и имеет прочные деловые отношения с израильскими компаниями (даже купил, по данным некоторых СМИ, противоракетную систему «Железный купол»). Израиль, который способен процветать, несмотря на все трудности расположения во враждебном регионе, стал брендом и образцом для подражания. У нас есть друзья в Азербайджане», - уверенно заявляет израильский журналист.

Азербайджан является шиитской мусульманской страной, но открытой и светской, следовательно, не разделяет взглядов соседнего Ирана, отмечает Арз Лин.

«В Азербайджане религия служит людям, а не наоборот. Это и объясняет теплое отношение азербайджанцев к евреям на протяжении веков. Азербайджанцы, особенно в Баку, улыбаются туристам, как улыбаются жители Парижа, Брюсселя или Берлина. Короче говоря, это Европа на Кавказе», - пишет автор.

«При посещении Азербайджана вы можете рассчитывать на низкие цены, расположенность всех в стране к Израилю и безопасность. Баку, сердце Азербайджана, – удивительно безопасный город, даже поздней ночью. Здесь вы можете быстро и без страха передвигаться на метро и автобусе. И я настоятельно рекомендую посетить Старый город (Ичеришехер), который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО», - обращается к своим соотечественникам журналист.

Арз Лин перечисляет в своей статье достопримечательности Баку и Азербайджана, описывает музеи и горнолыжные курорты, с восторгом рассказывает о национальной азербайджанской кухне и  современных архитектурных шедеврах, таких как Центр Гейдара Алиева и Flame Towers.

«Кто хочет ощущать себя европейцем и при этом не получить удар по своему бумажнику, пусть обратит свой взор на нашего большого друга на Кавказе – Азербайджан. Тем более, что путь до Баку занимает всего около трех с половиной часов. После возвращения из Азербайджана вы почувствуете, что вы открыли для себя новый мир», - завершает свое повествование о нашей стране и ее людях израильский журналист.

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