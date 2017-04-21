Озвученная кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен проармянская позиция по карабахской проблеме является результатом ожесточенной борьбы перед первым туром президентских выборов. Об этом haqqin.az сообщил вице-президент Европейского альянса ради свободы (European Alliance for Freedom), президент правления Латвийского института исследований будущего Нормунд Гростиньш.

Отметим, что ранее Марин Ле Пен занимала должность вице-президента Европейского альянса ради свободы. Однако затем партия "Национальное движение" приняла решение выйти из Альянса, при этом сохранив хорошие отношения со всеми членами объединения.

«В преддверии первого тура выборов основные кандидаты ведут жестокую борьбу за голоса избирателей, в том числе за голоса этнических меньшинств Франции, включая армян, - сказал Гростиньш. - Учитывая политические технологии Западной Европы, пока предвыборная риторика кандидатов является продуктом для внутреннего потребления. Из этой риторики не следует делать далеко идущие прогнозы о внешней политике Франции».

По словам собеседника, очевидно, что Азербайджану, как и прежде, придется учесть попытки армянского лобби влиять на внешнюю политику Парижа. «До сих пор армянское лобби не могло добиться определяющего влияния на политику Франции по карабахскому конфликту. Как и раньше, азербайджанским дипломатам во Франции придется провести значительную работу, жестче отстаивать свои государственные интересы во Франции. Думаю, что Азербайджан обладает необходимым опытом и значительными ресурсами для отстаивания своих национальных интересов», - отметил он.