Подписаться на уведомления
 

Соратники о проармянской позиции Марин Ле Пен эксклюзив

Автор: Записал Джейхун Наджафов, собкор 

Озвученная кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен проармянская позиция по карабахской проблеме является результатом ожесточенной борьбы перед первым туром президентских выборов. Об этом haqqin.az сообщил вице-президент Европейского альянса ради свободы (European Alliance for Freedom), президент правления Латвийского института исследований будущего Нормунд Гростиньш.

Нормунд Гростиньш

Отметим, что ранее Марин Ле Пен занимала должность вице-президента Европейского альянса ради свободы. Однако затем партия "Национальное движение" приняла решение выйти из Альянса, при этом сохранив хорошие отношения со всеми членами объединения.

«В преддверии первого тура выборов основные кандидаты ведут жестокую борьбу за голоса избирателей, в том числе за голоса этнических меньшинств Франции, включая армян, - сказал Гростиньш. - Учитывая политические технологии Западной Европы, пока предвыборная риторика кандидатов является продуктом для внутреннего потребления. Из этой риторики не следует делать далеко идущие прогнозы о внешней политике Франции».

Марин Ле Пен

По словам собеседника, очевидно, что Азербайджану, как и прежде, придется учесть попытки армянского лобби влиять на внешнюю политику Парижа. «До сих пор армянское лобби не могло добиться определяющего влияния на политику Франции по карабахскому конфликту. Как и раньше, азербайджанским дипломатам во Франции придется провести значительную работу, жестче отстаивать свои государственные интересы во Франции. Думаю, что Азербайджан обладает необходимым опытом и значительными ресурсами для отстаивания своих национальных интересов», - отметил он.

1328 просмотров


Старости
Война, которой не будет
Война, которой не будет размышления публициста
Наша погода
Сегодня 16° / 12°
22 Апр 14° / 7°
23 Апр 17° / 12°
24 Апр 15° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8242 AZN
1 RUB   =   0.0303 AZN

Новостная лента

ВВС Израиля нанесли ракетный удар по армии Асада
Китайские самолеты перестали летать в КНДР
Сына депутата Госдумы приговорили в США к 27 годам тюрьмы
Министр Фазиль Мамедов решил проблему на месте эксклюзив
Быть ли новой войне на Балканах? комментарий Юрия Шевцова
В Азербайджане нашли следы украинской коррупции - эксклюзив
Азербайджанцы против запрета на курение исследование Globaldata
Соратники о проармянской позиции Марин Ле Пен эксклюзив
Азербайджан, влюбленный в Израиль они о нас
И Грузия меняет Конституцию: президент станет "английской королевой" haqqin.az из Тбилиси
Генсек ООН провел первую встречу с Трампом
Дзюдоисты и депутаты в честь полковника-шехида наш спецреп
В Молдове стихия: страну завалило снегом haqqin.az из Кишинева
При атаке талибов на военную базу погибли 50 человек
AtaBank выходит вперед эксклюзив
Турецкие самолеты полетят в Ереван мнения и оценки
Владимир Сокор: Азербайджанский проект вне конкуренции эксклюзив
Армянские мотивы во внешней политике России: насколько это серьезно? наша аналитика
"Плачущий ангел" ЦРУ следит за людьми при помощи телевизора Публикация WikiLeaks
Мехрибан Алиева: «Президент держит под контролем подготовку к Исламиаде» фото; обновлено 21:40
В Северной Корее заявили о готовности к "тотальной" войне
Истребитель ВВС США рухнул в море
Азербайджанский пограничник погиб в ДТП фото
Ранен студент Гянджинского университета обновлено 20:40
Аллахшукюр Пашазаде на переговорах с грузинским премьером фото
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться