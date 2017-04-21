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Азербайджанцы против запрета на курение исследование Globaldata

Автор: Айдын Керимов, отдел экономики 

Начавшая в Азербайджане кампания по ограничению курения и постоянно дорожающие сигареты не приведут к заметному уменьшению потребления табака в стране. Более того, в 2026 году жители Азербайджана будут курить на 20,2% больше легальных сигарет, чем в 2015 году! Об этом говорится в аналитическом отчет «Сигареты в Азербайджане, 2017», подготовленном специалистами международной исследовательской группы Globaldata.

В материале представлены тенденции на табачном рынке Азербайджана. Отмечается, что страна является одним из наиболее значительных рынков сигарет, возникших после распада бывшего Советского Союза в начале 1990-х годов.

Исследователи указывают, что азербайджанский рынок характеризуется значительным колебанием уровня потребления легальных сигарет в годовом исчислении. В 2012 году объемы выросли на 3,5%, однако вследствие роста цен в 2013 году произошло падение на 11,6% до 13,02 млрд. сигарет в год.

Объемы вновь выросли на 7,2% в 2014 году. А в 2015 году произошел коллапс – падение на 54,9% вследствие повышения акцизов. В минувшем 2016 году, как отмечаются эксперты, в Азербайджане употребили 7 миллиардов сигарет.

Что касается прогнозов, то в Globaldata ожидают, что продажи легальных сигарет увеличатся в течение следующего десятилетия после недавнего краха. «Тем не менее, рост будет сдерживаться более жесткими ограничениями, и, вероятно, более высокими ценами, что скажется на продажах».

Объемы потребления сигарет в 2026 году прогнозируются на уровне 9,8 млрд. штук, что на 20,2% выше уровня 2015 года.  Потребление на душу населения в 2026 году повысится на 30,2%, достигнув 923 сигарет в год на душу населения.

Отметим, что Globaldata исследует только рынок «законных», легальных сигарет, оставляя в стороне контрабандные табачные изделия. А о том, что в Азербайджане развит «серый» рынок табака, знает любой курильщик. Об этом, кстати, косвенно свидетельствуют и данные Globaldata.

Напомним, что в исследовании упоминалось о падении в 2015 году продаж легальных сигарет почти на 55% . Невозможно себе представить, чтобы курильщики одномоментно стали потреблять в два раза меньше сигарет, очевидно, что они стали клиентами «серого» или «черного» рынка сигарет.

Дальнейший рост цен на табачную продукцию приведет к тому, что курящее население будет покупать безакцизные сигареты, от чего проиграет только госбюджет страны.

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