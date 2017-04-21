В Азербайджане нашли следы украинской коррупции - эксклюзив

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) направило 161 ходатайство о международной правовой помощи в компетентные органы 41 государства, больше всего – в Латвию, Великобританию, Австрию, Швейцарию и Кипр. География обращений охватывает почти все континенты. При этом, как сообщили haqqin.az в НАБУ, Национальное антикоррупционное бюро направило один запрос компетентным органам Азербайджана о международной правовой помощи.

Отвечая на вопросы haqqin.az, в НАБУ отметили, что запрос в Азербайджан был направлен в этом году и уже выполнен. «Больше деталей о том, в рамках какого уголовного дела направлялся запрос, сообщить не можем, так как эта информация является тайной следствия», - отметили украинские правоохранители.

В НАБУ также сообщили, что из стран Южного Кавказа, помимо Азербайджана, два запроса о международной правовой помощи детективы Национального антикоррупционного бюро Украины отправляли в Грузию.

В бюро отметили, что иностранные банки и компании причастны к принесению более трети всех убытков от преступлений, которые расследует НАБУ.

«Сейчас детективами НАБУ установлены коммерческие структуры по меньшей мере из 10 стран мира, при участии которых из Украины были выведены более 2,27 млрд гривен, 428 млн долларов, 4,3 млн евро и 825 тысяч фунтов стерлингов". Об этом говорится в официальном сообщении бюро.

Так, следствием была установлена причастность иностранных субъектов к коррупционным схемам, реализованным в ряде украинских государственных компаний: Укргаздобыча, Электротяжмаш, Объединенная горно-химическая компания, Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, Администрация морских портов Украины, Одесский припортовый завод и другие.

По данным НАБУ, конечными бенефициарами иностранных компаний-участниц коррупционных схем чаще всего являются граждане Украины, а сами компании, как правило, выполняют роль посредника, который при содействии топ-менеджмента госпредприятия покупает его продукцию по ценам ниже рыночных или наоборот – поставляет оборудование или сырье для нужд ГП по завышенным ценам.

В НАБУ добавили, что его детективы осуществляют досудебное расследование в 319 уголовных процессах (по состоянию на 31 марта 2017 года). Совокупный размер предмета преступлений, которые расследуются, превышает 85 млрд гривен.