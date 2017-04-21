Возможность объединения Косово и Албании продолжает оставаться в центре внимания мирового экспертного сообщества. Могут ли этим прецедентом воспользоваться, например, Турция (Северный Кипр), Россия (Крым, Южная Осетия, Абхазия), Армения (Карабах)? Могут, заявил в беседе с haqqin.az Юрий Шевцов, политолог, директор Центра проблем европейской интеграции (Минск). При этом, по его словам, прецедент - это понятие скорее юридическое. А дело куда серьезнее. Речь может зайти о начале вооруженных конфликтов.

Напомним, что ранее премьер-министр Албании Эди Рама не исключил объединения с непризнанным Косово в случае, если страна не будет принята в состав Европейского союза. "В случае, если перспектива интеграции Западных Балкан в ЕС продолжит бледнеть, нельзя исключать объединения страны с Косовым", - заявил Рама.

Лидер Косово Хашим Тачи уже заявил, что согласен на то, чтобы все албанцы Балканского региона жили в одной стране, если Косово откажут во вступлении в Евросоюз.

Как отреагируют страны мира и международные организации на объединение Косово и Албании и чего можно ожидать после?

Юрий Шевцов в беседе с haqqin.az заявил, что это очень сложный вопрос и ответ на него зависит от исхода текущего электорального года в Европейском Союзе, от развития ЕС в целом.

«Пока ЕС был более-менее сильным, этот вопрос вообще не возникал. И ситуация на Балканах развивалась вполне управляемо. Но сейчас Евросоюз ослабел и на Балканах вновь возникли серьезные угрозы возобновления конфликтов», - отмечает Шевцов.

По словам эксперта, в марте этого сам председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что распад ЕС повлечет за собою возобновление войн на Балканах и он указал на это президенту США Дональду Трампу в личной беседе.

«Потому ответов на вопрос о последствиях объединения Косово и Албании может быть два. В первом случае, если ЕС сможет пережить управленческий кризис к концу года евроскептики и еврооптимисты все же договорятся о реформировании Евросоюза, и он не будет парализован, тогда появится шанс, что до большого кризиса на Балканах не дойдет. ЕС даст перспективу членства в ЕС всем балканским странам и сдержит албанских радикалов от идеи объединения Косово и Албании. В этом случае Балканы пройдут просто через «военную тревогу», но до войны не дойдет.

В случае же, если ЕС не сможет нормально пережить нынешний электоральный год и органы его управления будут серьезно парализованы, тогда у него не будет рычагов влияния на Балканах. В этом случае все местные силы начнут, как было в 90-х годах, искать союзников где получится. Албанцы - в Турции, США, а самые большие албанские радикалы - еще и у исламистов. Сербы - в усиливающейся России (а РФ сейчас не похожа на Россию времен Бориса Ельцина). В этом случае возможен очень сильный кризис, вплоть до возникновения боевых действий», - говорит Шевцов.

По его словам, сценарий кризиса прост: албанские радикалы в Косово начнут преследование проживающих там остатков сербов, на это отреагирует Сербия, вовлекая и Россию. «Конфликт в таком случае быстро затронет Боснию и Македонию. Очевидно, что это отвечало бы интересам противников России в Сирии, которым вовлечение России в большой конфликт на Балканах было бы выгодно, чтобы ослабить ее позиции на Ближнем Востоке».

Как считает эксперт, еще недавно вопрос о вооруженных конфликтах на Балканах не стоял. Однако сегодня такое заявление и процессы вокруг Косово могут привести к возобновлению войн в этом регионе.

«Война вокруг Косово покажет участникам затяжных локальных конфликтов, что есть шанс разрешить проблемы силой. Желающих же это сделать во всех таких зонах всегда было много. Они могут активизироваться. А там уж - как у кого из них получится...», - заявил Шевцов.