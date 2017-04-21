Министр налогов Фазиль Мамедов провел встречу с гражданами в Саатлы. Об этом говорится в сообщении Министерства налогов Азербайджана, поступившем в haqqin.az.

На приеме были выслушаны жалобы и обращения жителей Саатлы, Ширвана, Сабирабада, Гаджигабула и Джебраила. Во время встречи были рассмотрены обращения, связанные с последними изменениями, внесенными в Налоговый Кодекс, расчетом и выплатой налогов, заключением трудового договора, проблемами с налоговыми долгами и мерами налогового контроля, услугами, предоставляемыми налогоплательщикам, приемом на работу в налоговые органы, сложностями со сбором местных (муниципальных) налогов и др.

Большинство проблем было решено на месте, часть обращений взято под контроль, в отношении других даны соответствующие поручения для расследования и принятия необходимых мер.