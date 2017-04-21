Сына депутата Госдумы приговорили в США к 27 годам тюрьмы

Суд в США осудил сына депутата Госдумы от ЛДПР, российского гражданина Романа Селезнева и приговорил к 27 годам заключения по делу о кибермошенничестве. Его обвинили в краже и продаже 1,7 млн номеров кредитных карт, передает РБК.

Федеральный суд штата Вашингтон в Сиэтле вынес приговор гражданину России, сыну депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева Роману Селезневу, который обвиняется в причастности к банковскому кибермошенничеству, ущерб от которого оценивается в $170 млн. Россиянина приговорили к 27 годам лишения свободы.

Ранее, незадолго до заседания суда, Селезнев подписал признательные показания.