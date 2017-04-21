Рейтинг популярности кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен вырос после того, как накануне в Париже произошел очередной громкий теракт, передает ТАСС со ссылкой на данные опроса, опубликованного агентством Odoxa.

Проведенный сразу после террористической атаки, в ходе которой погиб сотрудник полиции, а его двое коллег получили серьезные ранения, показал, что в поддержку Ле Пен выступают 23 процента избирателей. До этого эксперты констатировали некоторое падение предвыборного рейтинга лидера "Национального фронта".

Впрочем, лидером опросов в преддверии первого тура президентских выборов во Франции остается Эмманюэль Макрон - за него, по данным Odoxa, готовы голосовать 24,5 процента французов.

Рейтинг кандидата от "Республиканцев" Франсуа Фийона остался неизменным - 19-20 процентов. На этой же планке находится лидер крайне левого политического лагеря и лидер движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон.

Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля, второй намечен на 7 мая.